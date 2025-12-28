Таїланд 'модернізував' БТР українського виробництва: деревиною маскують машину від ворога

БТР обклали довгими дерев'яними колодами.

Армія Таїланду використала деревину для маскування бронетранспортерів БТР-3Е українського виробництва, який використовують у бойових діях. Про це написав дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко у своєму Telegram-каналі, опублікувавши відповідні фото.

Судячи зі знімків, тайські військові обклали борти БТР довгими дерев’яними колодами, а моторно-трансмісійний відсік додатково захищений двома шарами деревини. Автори військового порталу "Мілітарний" припустили, що деревом також перекриті бортові десантні двері. І це робить висадку десанту складним або навіть неможливим.

"Схожі рішення вже фіксувалися й на інших тайських бронемашинах. Зокрема, за аналогічним принципом був обладнаний гусеничний бронетранспортер М113, у якого деревиною також прикривали лобову частину", - додали автори.

Зазначається, що окрім БТР-3Е та М113, тайські військові застосовували подібний захист і на бойових машинах-амфібіях AAVP-7A1, а також на танках.

Експерти вважають, що в умовах густої рослинності та бойових дій у населених пунктах, де огорожі й будівлі часто зведені з деревини такий засіб маскування може бути дієвим. Особливо з огляду на брак сучасних засобів розвідки та спостереження у камбоджійської сторони.

А у форматі пасивного захисту дерев’яні елементи, ймовірно, покликані зменшити ураження екіпажу та машини від уламків і стрілецького вогню. "Деревина здатна частково поглинати кінетичну енергію куль і уламків, знижуючи їхню проникаючу здатність", - додали автори.

Водночас такий захист має і суттєвий недолік: у разі займання деревини ліквідація пожежі на бронетранспортері може бути вкрай складною.

Нагадаємо, що після поновлення бойових дій армія Таїланду вперше застосувала проти камбожийских віськових танк "Оплот-Т" українського виробництва. Згідно з офіційними повідомленнями, танки були використані для знищення вогневої позиції противника.

Відомо і про використання іншої броньованої техніки українського виробництва. Зокрема, армії Камбоджі вдалося захопити один з БТРів. Вірогідно, він з'їхав з дороги і екіпажу довелося покинути машину.

