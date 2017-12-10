У Києві на Подолі горить будинок-пам’ятка (фото)

У Києві на вулиці Щекавицькій, 19/33 загорівся будинок, який є історичною пам’яткою.

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Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій, на місці події працюють пожежники.

Також на місці події є авто рятувальної служби, патрульної поліції та швидка.

Працівник рятувальної служби сказав, що через велику задимленість причини загорання поки незрозумілі.

Як повідомляв УНІАН, влітку, після пожежі у будівлі колишнього гастроному на Хрещатику, у КМДА обіцяли перевірити історичні будинки і пам’ятки столиці на дотримання пожежних норм та умов безпеки праці будівельників.