У Києві на Подолі горить будинок-пам’ятка (фото)
10:45, 10 грудня 2017Інциденти
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За словами рятувальників, через велику задимленість причини займання поки незрозумілі.
На місці події є авто рятувальної служби, патрульної поліції та швидка / фото "УП"
У Києві на вулиці Щекавицькій, 19/33 загорівся будинок, який є історичною пам’яткою.
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Як повідомляє «Українська правда» з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій, на місці події працюють пожежники.
Також на місці події є авто рятувальної служби, патрульної поліції та швидка.
Працівник рятувальної служби сказав, що через велику задимленість причини загорання поки незрозумілі.
Як повідомляв УНІАН, влітку, після пожежі у будівлі колишнього гастроному на Хрещатику, у КМДА обіцяли перевірити історичні будинки і пам’ятки столиці на дотримання пожежних норм та умов безпеки праці будівельників.
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