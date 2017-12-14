Поліцейські прострелили ноги злодію, який збирав "данину" із жителя Слов’янська

У Слов’янську за систематичне вимагання вчора затримано двох чоловіків, які під час затримання спробували втекти з місця злочину, влаштували ДТП і змусили правоохоронців застосувати зброю, в результаті чого один з втікачів отримав травматичні поранення обох ніг. Про це сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Донецької області.

Читайте такожУ Києві затримали 5 патрульних поліцейських, які грабували людей на вокзалі (фото)

«11 грудня до поліції звернувся 24-річний місцевий житель з повідомленням про те, що малознайомі чоловіки з погрозами застосування насильства вимагають у нього грошові кошти. І якщо спочатку він «відкупався» від них за 500 грн, то останній раз вони затребували сплатити їм 5000 грн», - йдеться в повідомленні.

13 грудня потерпілий передав чоловікам частину грошей у сумі 2000 грн. Під час затримання поліцією вони вчинили спробу покинути місце злочину на автомобілі «ВАЗ-2108», були заблоковані автомобілем поліції, врізались у інший автомобіль та почали тікати.

«Для їх затримання працівниками поліції була застосована травматична зброя, оснащена гумовими кулями, в результаті чого один з правопорушників, 34-річний неодноразово судимий житель Слов’янська, отримав травматичні поранення обох ніг», - повідомили в поліції.

У ході огляду автомобіля вилучено грошові кошти в сумі 2000 грн, ніж, телескопічний кийок та пневматичний пістолет. Належність вказаних речей встановлюється.

На даний час обох чоловіків затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція затримала азербайджанця, який тероризував одесита і вимагав $1,6 тисяч.