Поліція затримала азербайджанця, який тероризував одесита і вимагав $1,6 тисяч

В Одесі затримано громадянина Азербайджану, який вимагав із застосуванням холодної зброї у місцевого жителя 1,6 тис. дол.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, напередодні було затримано 26-річно уродженця Азербайджану, який, погрожуючи нанесенням тяжких тілесних ушкоджень власнику транспортного засобу і його сім'ї, вимагав 1,6 тис. дол.

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Зокрема, до поліції звернувся одесит, який повідомив, що, рухаючись своїм автомобілем «ВАЗ-2101» в центрі міста, став учасником ДТП. Зокрема, двоє чоловіків на автомобілі «Мерседес» навмисно створили аварійну ситуацію, в результаті якої їх автомобіль дістав незначні подряпини. Водій іномарки почав погрожувати і вимагати сплати компенсації.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники поліції встановили, що ДТП сталося на Тираспольській площі.

«Зловмисник шляхом залякування і погроз фізичною розправою заявникові, його дружині і малолітній дитині, які перебували в автомобілі, змусив одесита відмовитися від офіційного оформлення дорожньо-транспортної пригоди. Після чого почав вимагати 1,6 тис. дол. за нібито пошкодження його автомобіля», - розповіли в главку.

Іноземець відібрав водійське посвідчення і талон на реєстрацію автомобіля, яким користувався одесит. Наступного дня зловмисник прийшов за місцем проживання потерпілого і почав вимагати гроші, погрожуючи фізичною розправою.

«Коли дізнався, що потерпілий зібрав тільки частину грошей, почав наносити одеситу удари в обличчя і погрожувати ножем. В цей час працівники поліції затримали зловмисника», - розповіли в главку.

До нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З'ясувалося, що іноземець раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння розбійних нападів і грабежів.

На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.