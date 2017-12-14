Під Києвом провчили водія маршрутки, який вигнав сина загиблого бійця АТО (фото, відео)

Близько 20 ветеранів АТО зібралися на кінцевій зупинці 716 маршрутки у Вишневому, щоб захистити сина і вдову загиблого українського військового Циганка Сергія, який поліг у бою поблизу Дебальцевого 9 лютого 2015 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє волонтер Людмила Мартиненко.

Так, 12 грудня водій цієї маршрутки вигнав 11-річну дитину із салону, незважаючи на те, що хлопчик показав довідку й сказав водію, що його батько загинув на війні.

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Водій вибачився перед матір’ю, Тетяною Циганок, та пообіцяв, що такого більше не станеться, і передав дитині цукерки.

За словами представника громадської ради при КОДА, цей інцидент ще розглядатиметься в адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, в Івано-Франківську учасники АТО провели "виховну бесіду" з водієм маршрутки, який відмовив в безоплатному проїзді матері загиблого учасника АТО та нагрубив їй.