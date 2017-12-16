На Житомирщині ліквідували пожежу в оселі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Так, 15 грудня о 19:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Зубринка Хорошівського району. Про це рятувальників сповістили селяни, які помітили задимлення із помешкання.

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По прибуттю чергового караулу вогнеборців до місця пригоди вогнем був охоплений дах будинку. Силами бійців ДСНС о 19:40 пожежу локалізовано, а о 21:55 ліквідовано. Внаслідок надзвичайної події загиблих та травмованих не виявлено. Вогонь устиг знищити покрівлю та 30 кв. м. перекриття помешкання.

Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.