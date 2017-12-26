Під Києвом водій "під кайфом" збив жінку з дитячим візочком: стало відомо про стан постраждалої (відео)

17:25, 26 грудня 2017
Інциденти
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Уже зараз відомо, що під час аварії і водій, і пасажир перебували під дією наркотиків. Обоє – у СІЗО.

У Вишневому водій-наркоман збив на тротуарі жінку з дитячим візочком та 11-річну дівчинку. Вже відомо, що водій був під впливом наркотиків.

У Мережу потрапило відео, на якому темно-синя іномарка з єврономерами вилітає на зустрічну на великій швидкості, за нею женуться поліцейські, йдеться в сюжеті ТСН.

Іномарка робить дивний маневр, після якого вантажівка попереду машини з реєстратором, який усе і зняв, різко гальмує. На тротуарі лежить нерухоме тіло, кількома метрами далі – розтрощений дитячий візочок. Ці кадри зняті вже на мобільний телефон.

Жінку, яку збили просто на тротуарі, звати Ольга. Вона йшла на прогулянку з півторарічним сином та одинадцятирічною сусідкою. Саме на Олю припав основний удар. Вона в реанімації, її стан лікарі не коментують. Дітей терміново транспортували до лікарні "Охматдит". Нині їхнім життям нічого не загрожує. 

Водія і пасажира синьої іномарки затримали просто на місці. Обидва виявилися громадянами Грузії. Мали проблеми із законом, один і зараз перебуває під слідством за численні крадіжки. 

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Чоловік потерпілої жінки телефоном розповів, що родина досі не може оговтатися від шоку. Біля дітей в "Охматдиті" весь час чергують його мама і сестра. Дружина вже при свідомості, у неї складний перелом тазу та травма голови, до неї в реанімацію його пустили лише на кілька хвилин. 

Завтра відбудеться консиліум, на якому столичні лікарі вирішуватимуть, чи можна транспортувати Олю до Києва. 

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Теги: #ДТП під Києвом#ДТП у Вишневому#жінку збили з дитячим візочком