На парковці супермаркету в Києві сталася масштабна ДТП із пожежею (фото)

У Києві на парковці одного з супермаркетів на Берковцях сталося масштабне ДТП за участю 5 автомобілів і стовпа.

Як повідомляє dtp.kiev.ua на парковці зіткнулися вантажівка і автомобіль Skoda Fabia сервісу "таксі" Uber.

Після удару Skoda загорілася і в'їхала в Opel, який також загорівся. Очевидці події збили полум'я кількома вогнегасниками.

У свою чергу, вантажівка після зіткнення зі "Шкодою" протерла бік Лексуса і врізалася в стовп, зачепивши Деу.

На місце аварії прибули медики швидкої допомоги, рятувальники і поліція.