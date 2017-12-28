На парковці супермаркету в Києві сталася масштабна ДТП із пожежею (фото)
19:49, 28 грудня 2017Інциденти
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Вантажівка після зіткнення зі "Шкодою" протерла бік Лексуса і врізалася в стовп, зачепивши Деу.
У ДТП постраждала "Шкода" / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
У Києві на парковці одного з супермаркетів на Берковцях сталося масштабне ДТП за участю 5 автомобілів і стовпа.
Як повідомляє dtp.kiev.ua на парковці зіткнулися вантажівка і автомобіль Skoda Fabia сервісу "таксі" Uber.
Після удару Skoda загорілася і в'їхала в Opel, який також загорівся. Очевидці події збили полум'я кількома вогнегасниками.
Вантажівка в результаті врізалася в стовп / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
У свою чергу, вантажівка після зіткнення зі "Шкодою" протерла бік Лексуса і врізалася в стовп, зачепивши Деу.
На місце аварії прибули медики швидкої допомоги, рятувальники і поліція.
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