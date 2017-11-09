У Києві сталася ДТП за участю "таксі", є постраждалі

У Києві на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола і Златоустівської сталася ДТП за участю 5 автомобілів. Про це повідомляють "Київ оперативний" і "dtp.kiev.ua" на сторінках в Facebook.

За даними dtp.kiev.ua на перехресті Чорновола та Златоустівської зіткнулися автомобілі Mercedes і Toyota "таксі" Uber. В результаті удару, "таксі" Uber відкинуло на тротуар, де авто врізалася в припаркований Mercedes і 2 автомобілі Toyota.

"За попередньою інформацією, водій таксі Uber на Toyota хотів "проскочити" перехрестя Чорновола і Рибалка. Саме в цей момент перехрестя на "свій зелений" проїжджав автомобіль Mercedes. Відбувся потужний удар, в результаті якого таксі відкинуло на тротуар, де влетів у припарковані автівки", - додає "Київ оперативний".

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В результаті події постраждали водій "таксі" Uber і дівчина-пасажир.

"Водія Uber госпіталізували, дівчині-пасажиру таксі надають медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася", - пише dtp.kiev.ua. У той же час "Київ оперативний" зазначає, що обидва постраждалих були госпіталізовані.