Геращенко повідомив подробиці захоплення пошти у Харкові і назвав кількість заручників

Сьогодні у Харкові в одне з відділень Укрпошти з метою збройного пограбування зайшов чоловік з предметом схожим на пістолет.

Як повідомляє член колегії МВС України Антон Геращенко в Facebook, в цей час там знаходилося 9 осіб – співробітники пошти і відвідувачі, в тому числі двоє дітей.

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«Патрульні приїхали на місце пограбування буквально через кілька хвилин. Грабіжник зрозумів, що він не може тепер спокійно покинути місце злочину з награбованим і він прийняв рішення заявити про те, що він бере в заручники всіх», – повідомив Геращенко.

За його словами, зараз відділення Укрпошти оточено співробітниками поліції. На місці знаходиться начальник Харківської поліції Олег Бех і начальник Харківського СБУ Андрій Носач.

«З грабіжником, який став після захоплення заручників – терористом, ведуться переговори. Співробітники поліції і СБУ діють професійно і рішуче. Йому пропонується скласти зброю, відпустити заручників і здатися владі. Будемо сподіватися, що у терориста вистачить розуму скласти зброю і здатися, замість того щоб перед Новим Роком отримати кулю снайпера в голову», – додав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 грудня, у Харкові чоловік захопив відділення «Укрпошти» на вулиці Шевченка, коли там перебували люди. Зловмисник заявив, що на ньому прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати.