Житель Дніпра під час прогулянки знайшов повішених чоловіка і жінку

30 грудня у Тунельній балці виявили два трупи. Чоловік і жінка повісилися на дереві в лісосмузі. Повішених знайшов місцевий житель, повідомляє Інформатор.

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Чоловік, який знайшов померлих, розповів, що він прогулювався по балці і побачив серед дерев пару. Молоді люди не рухалися. Олександр вирішив, що пара жартує, але вирішив підійти ближче і переконатися. Виявивши їх мертвими, чоловік викликав патруль поліції.

Патрульні повідомили, що, судячи за зовнішніми ознаками, пара, швидше за все, повісилася ще вночі. Документів чи особистих речей у молодих людей не знайшли. За попередніми даними, чоловікові і жінці було років 25 - 30. Пізнати людей не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня в лісі під Києвом знайшли труп молодої дівчини.