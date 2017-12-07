У лісі під Києвом знайшли труп молодої дівчини (фото)

У середу, 5 грудня, в Броварському лісі під Києвом знайшли бездиханне тіло дівчини. Про це повідомляє місцевий сайт atbrovary.org, посилаючись на дані поліції.

Труп помітили люди, які збирали дрова неподалік кафе "У лісі". Особу потерпілої встановлено - це 26-ти річна мешканка Броварів Аліна Привалова, яка мешкала в одному з гуртожитків по вул. Незалежності.

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Що трапилось, невідомо, але у поліції повідомили, що жінка була схильна до вживання алкогольних напоїв. У ніч на 5-те грудня жінка перебувала в ресторані "Мангал-парк". Про це розповіла його директор Юлія Шумейко.

"Ми стараємось працювати до останнього клієнта, а Аліна (потерпіла) сиділа та випивала з працівниками кафе "У лісі" дуже довго. Доречі, потерпіла колись працювала у кафе "У лісі". Вживши велику кількість алкоголю, Аліна зі всіма попрощалася та сказала, що піде додому через ліс", - повідомила вона.

У поліції кажуть, що результатів експертизи ще немає, але вбивство можна відкинути, оскільки слідів насильницької смерті на тілі немає.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада у Дарницькому районі Києва виявили обезголовлене тіло.