В Івано-Франківську від отруєння чадним газом загинули шестеро осіб, серед яких четверо малих дітей

В Івано-Франківську внаслідок отруєння чадним газом загинула сім’я з шести осіб, серед яких четверо малих дітей.

Як повідомили кореспондента УНІАН в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської облдержадміністрації, нещасний випадок стався вчора, 30 грудня.

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О 18.05 до рятувальників від працівників невідкладної швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення, що в Івано-Франківську у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку виявлено тіла 6 осіб (двох дорослих та чотирьох дітей).

За повідомленням ДСНС, загинули діти 2003, 2007, 2013 та 2017 років народження.

Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом. Слідів пожежі та загорань немає.