У Харкові внаслідок вибуху гранати загинув чоловік - Аброськін

Сьогодні вночі у Харкові внаслідок вибуху гранати загинув чоловік.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

«Сьогодні, 5 січня, вночі в Харкові в орендованій квартирі, яка розташована на 3-му поверсі житлової багатоповерхівки, місцевий житель, 1979 р.н., за наявною інформацією, керівник пансіонату для престарілих, який неодноразово як волонтер виїжджав до зони АТО, перебуваючи к стані алкогольного сп’яніння під час необережного поводження впустив на підлогу гранату РГД-5, яка вибухнула», - написав Аброськін.

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Внаслідок вибуху чоловік загинув.

«Тільки дивом не постраждали його жінка та двоє малолітніх дітей, які в цей час знаходилися в сусідній кімнаті», - зауважив Аброськін.