Водій фури допоміг чоловікові вкрасти свій вантаж (фото, відео)

У Львові на вулиці Гната Хоткевича, 32 двоє чоловіків складали верхній шар цегли з фури в мікроавтобус, який стояв поруч.

Фото і відео інциденту на своїй сторінці в Facebook опублікувала львів'янка Людмила Дунець.

Крадіжка сталася ще до приїзду на будівництво.

"По одному шару з 15 піддонів — ось і вийде мінус один піддон. Кругленька сума, а на будівництві ніколи не будуть перераховувати. Тому то й виходить все втридорога, тому що ще не почали будувати, а втрати і нестачі вже є", — повідомила мешканка Львова.