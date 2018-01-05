Водій фури допоміг чоловікові вкрасти свій вантаж (фото, відео)
16:59, 05 січня 2018Інциденти
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Інцидент на відео зняли небайдужі львів'яни. Крадіжка сталася ще до приїзду на будівництво.
Водій фури допоміг чоловікові вкрасти свій вантаж / фото facebook.com/lyudmyla.dunets
У Львові на вулиці Гната Хоткевича, 32 двоє чоловіків складали верхній шар цегли з фури в мікроавтобус, який стояв поруч.
Фото і відео інциденту на своїй сторінці в Facebook опублікувала львів'янка Людмила Дунець.
Крадіжка сталася ще до приїзду на будівництво.
"По одному шару з 15 піддонів — ось і вийде мінус один піддон. Кругленька сума, а на будівництві ніколи не будуть перераховувати. Тому то й виходить все втридорога, тому що ще не почали будувати, а втрати і нестачі вже є", — повідомила мешканка Львова.
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