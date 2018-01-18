ФСБ затримала на адмінкордоні з Кримом українця - росЗМІ

Співробітники російської ФСБ в окупованому Криму наприкінці грудня затримали на пункті пропуску «Армянськ» громадянина України, який звинувачується в РФ у «нарузі над державним гербом та прапором Росії».

Як повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на прикордонне управліня ФСБ в анексованому Криму, 35-річного українця з середини жовтня 2017 року розшукувало окупаційне управління ФСВП Росії.

Затриманого, як зазначається, передали ініціаторам розшуку.

На окупованій території українському громадянину загрожує позбавлення волі на строк до року.

Читайте також"Це факт медичний": Собчак нагадала росіянам про приналежність Криму (відео)У листопаді минулого року повідомлялось, що російські прикордонники в анексованому Криму заявили про затримання громадянина України, який їхав з Києва до Криму, начебто маючи при собі травматичний пістолет з набоями до нього.

Раніше, ФСБ РФ заявила про затримання 12 серпня в анексованому Криму чоловіка, якого вони назвали «агентом СБУ» і звинуватили в підготовці диверсій на півострові. Згодом російські силовики стверджували, що затриманий - Геннадій Лимешко, нібито визнав свою провину.