У ФСБ заявили про затримання українця на адмінкордоні з Кримом

В анексованому Криму спецслужби окупантів затримали українця, за нібито нелегальний перетин адмінкордону. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на регіональне управління ФСБ Росії.

У ФСБ стверджують, що українець прибув на пункт пропуску "Джанкой", прямуючи з Криму. При перевірці документів він пред'явив довідку про втрату паспорта, яка не може бути використана в якості підстави для пропуску через "кордон".

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Чоловік пояснив, що місяць тому прибув у Крим, щоб відвідати свою знайому з Ялти, під час перебування у якої втратив свій паспорт.

Як зазначається, чоловікові нібито рекомендували звернутися у найближче представництво України для оформлення свідоцтва на повернення додому. Разом з тим, рухаючись в бік затоки Сиваш він спробував перетнути кордон в обхід пунктів пропуску. У результаті був затриманий.

Щодо українця порушили кримінальну справу за статтею "замах на незаконне перетинання державного кордону Росії.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські прикордонники заявили, що затримали громадянина України, який їхав з Києва у Крим, у якого нібито знайшли травматичний пістолет з набоями до нього.