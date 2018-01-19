"Ламали та відривали фаланги пальців рук": на Запоріжжі двоє молодиків закатували до смерті пенсіонера, його дружина - в комі (фото)

У Запорізькій області двоє чоловіків заради грошей напали на подружжя пенсіонерів, 1938 р.н. і 1940 р.н. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін.

У приватному будинку поліція виявила труп власника, а його жінка у тяжкому стані була доставлена до лікарні й до теперішнього часу перебуває в стані коми.

Читайте такожУ Криму по-звірячому вбили учасницю "русской весни" на Донбасі (фото)

У поліції розповіли, що злочинці проникли до будинку з метою пограбування. Заздалегідь отруїли собаку, а після проникнення тривалий час знущалися над власниками: ламали та відривали фаланги пальців рук.

Правоохоронці протягом доби встановили та затримали підозрюваних - двох молодиків, які знущалися над потерпілими заради "здобичі" у 1400 гривень.

"Вказаний жахливий злочин вони скоїли ще 14 січня 2018 року. Три доби зв'язана покалічена покидьками жінка перебувала з трупом замученого свого чоловіка у будинку, не в змозі викликати допомогу", - йдеться у повідомленні Аброськіна.

Як повідомляв УНІАН, на Дніпропетровщині тіло 11-класниці знайшли в її ж будинку. 21-річний хлопець убив її, завдавши кухонним ножем удару у шию.