На Дніпропетровщині знайшли тіло вбитої школярки

На Дніпропетровщині тіло вбитої 11-класниці знайшли в її ж будинку. Моторошну знахідку виявили в селі Південному Нікопольського району.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Поліцейським вдалося знайти підозрюваного у жорстокому вбивстві одинадцятикласниці.

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«З'ясувалося, що зловмисник прийшов до дому неповнолітньої, коли вона знаходилася вдома одна. Хлопець ударив дівчину пляшкою по голові, а коли вона втратила свідомість, наніс кухонним ножем удар в шию. Ніж і мобільний телефон жертви зловмисник забрав з собою, після чого втік. Всі докази підозрюваний викинув у кущі», - повідомили в поліції.

Підозрюваного знайшли допомогою службового собаки і опитування свідків у сусідньому селі.

Розкрити злочин вдалося за допомогою кінолога зі службовою собакою "Громом". Собака провела поліцейських від будинку вбитої в магазин, обладнаний камерами відеоспостереження, і зупинки. Надалі в ході опитування свідків місцезнаходження зловмисника було встановлено. 21-річного хлопця вже затримали.

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), яка передбачає до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18-річний водій виїхав на зустрічну смугу і вбив неповнолітнього пішохода.