Був членом "партії Сталіна": у поліції розповіли про чоловіка, який відкрив стрілянину в Одесі

Зловмисником, який поранив сьогодні п'ятеро людей в Одесі, ймовірно, є місцевий житель Володимир Дорошенко, який відомий своєю проросійською позицією.

Про це УНІАН повідомив представник Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За його інформацією, за попередніми даними, застрелений - житель Одеси Володимир Дорошенко, 1960 року народження.

Він перебував у розшуку, був членом «Партії Сталіна». Відомий своєю проросійською позицією, а також неадекватними вчинками. Наприклад, в 2009 році він прибув на Одеську міську раду, і заявив, що «викликає на дуель» чинного тоді мера міста Едуарда Гурвіца, намагався балотуватися на посаду мера.

Також приїжджав на Думську площу (до будівлі мерії) верхи на коні зі «шпагою».

Крім того, він був активним учасником акцій антимайдану, що проходили на Куликовому полі в 2013-2014 роках.

За даними радника начальника регіонального головного управління Нацполіції Руслана Форостяка, зловмисник відкрив стрілянину по правоохоронцях, які прийшли за орієнтуванням на громадянина, який розшукується за хуліганство.

В даний час тривають оперативно-слідчі дії, за деякими даними, затримано двох осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Одеси під час затримання чоловіка, якого підозрюють в хуліганстві, було поранено п'ятеро людей, із яких троє - поліцейські. Зловмисника було застрелено.