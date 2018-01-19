Кількість загиблих в результаті стрілянини в Одесі зросла

Під час перестрілки в центрі Одеси двоє людей вбито і четверо поранено.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, за уточненими даними, сьогодні під час перестрілки на вулиці Новосельського, загинули дві людини.

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Один - Володимир Дорошенко, який поранив трьох поліцейських, а також - чоловік, якого виявлено мертвим «в одному з приміщень», взятих штурмом правоохоронцями.

«На вулиці Новосельського під час затримання зловмисник почав чинити опір і відкрив по поліцейських вогонь з автоматичної вогнепальної зброї. За попередніми даними, крім нього, внаслідок стрілянини постраждали ще п'ять осіб. З них поранення дістали троє правоохоронців і випадковий очевидець події. Ще одного чоловіка вбили», - повідомили у відділі.

За іншими даними, загиблий, який раніше судимий, нібито застрелений під час конфлікту своїм же знайомим - Дорошенком. Нібито сусіди почули звуки пострілів і викликали поліцію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Одеси сталася перестрілка, в результаті якої ліквідовано зловмисник. Раніше повідомлялося про пораненні трьох поліцейських.

Джерело в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області повідомило, що, за попередніми даними, застрелений зловмисник - житель Одеси Володимир Дорошенко, відомий своєю проросійською позицією, а також неадекватними вчинками. Наприклад, у 2009 році він прибув до міськради і заявив, що «викликає на дуель» чинного тоді мера міста Едуарда Гурвіца. Також приїжджав на Думську площу до будівлі мерії верхи на коні зі «шпагою».

Крім того, він був активним учасником акцій антимайдану, що проходили на Куликовому полі в 2013-2014 роках.

Дорошенко перебував у розшуку, намагався балотуватися на пост мера.