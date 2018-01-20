На Одещині підірвали саморобний вибуховий пристрій на базі відпочинку

У Білгород-Дністровському районі Одеської області в ніч на 20 січня невідомі привели в дію вибуховий пристрій на території бази відпочинку.

Читайте такожВ багатоповерхівці в Дніпрі прогримів вибух: поранена поліцейська (фото, відео)Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, близько 3.00 до Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що невстановлена особа, перебуваючи на території бази відпочинку, шляхом підриву пошкодила частину будівлі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції, представники прокуратури, фахівці вибухотехнічного управління та кінологи.

У ході проведення огляду місця події встановлено, що навколо бази відпочинку немає огорожі, а вхід до приміщення здійснюється через металеві ворота. При огляді входу встановлено, що епіцентр вибуху знаходиться в приміщенні, за металевими воротами, де виявлено воронку, в якій була полімерна каністра із залишками паливно-мастильних матеріалів, а також фрагмент поліетилену з рваними краями.

При огляді прилеглої до бази відпочинку території виявлено сокиру, дріт довжиною 56 метрів, спортивну туристичну сумку й кабель. «Внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою пошкоджено стіну. Люди не постраждали», - повідомили в главку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу ("умисне знищення або пошкодження майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом").

Наразі призначено низку експертиз. Мотиви скоєння цього злочину й причетні до нього особи встановлюються.