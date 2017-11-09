У Києві з автомобіля викинули гранату та саморобний вибуховий пристрій (фото)

У Святошинському районі Києва чоловіки, помітивши поліцейський патруль, викинули з іномарки гранату і саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Подія сталася на околиці міста.

Близько 22:30 на Кільцевій дорозі група швидкого реагування поліції звернула увагу на автомобіль «Шевроле»: щойно у салоні машини помітили службове авто, викинули щось на вулицю. Згодом виявилося, що це – предмети, схожі на гранати.

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"Поліцейські зупинили «Шевроле» разом із 43-річним водієм та двома пасажирами, 1987 та 1974 років народження. Фахівці-вибухотехніки на місці події вилучили гранату РГД-5 з вкрученим запалом УЗРГМ та саморобний вибуховий пристрій «Хацабка», який складається з пострілу і запалу. Підозрілі предмети направили на експертизу", - йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група задокументувала правопорушення. Кримінальне провадження розпочали за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Раніше у Миколаєві бойова граната вибухнула у дворі житлового будинку.