На Донеччині військова вантажівка зіткнулася з автобусом з шахтарями, 17 людей постраждали

Біля міста Білицьке Донецької області зіткнулися військовий КрАЗ і автобус, який віз шахтарів на роботу. В результаті ДТП постраждали 17 гірників.

Читайте такожСмертельний перехід: половина ДТП в Україні відбувається на "зебрах""17 шахтарів звернулися в лікарню. Ведеться розслідування", - написав у соцмережі керівник Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

Нагадаємо, вчора, 22 січня, у Донецькій області на шахті стався спалах метану - обгоріли вісім гірників.