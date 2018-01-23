На Донеччині військова вантажівка зіткнулася з автобусом з шахтарями, 17 людей постраждали
10:03, 23 січня 2018Інциденти
8491
Аварія сталася в районі міста Білицьке.
В результаті зіткнення постраждали 17 гірників \ prm
Біля міста Білицьке Донецької області зіткнулися військовий КрАЗ і автобус, який віз шахтарів на роботу. В результаті ДТП постраждали 17 гірників.
Читайте такожСмертельний перехід: половина ДТП в Україні відбувається на "зебрах""17 шахтарів звернулися в лікарню. Ведеться розслідування", - написав у соцмережі керівник Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.
Нагадаємо, вчора, 22 січня, у Донецькій області на шахті стався спалах метану - обгоріли вісім гірників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter