У шахті на Донеччині стався вибух, є постраждалі

У Покровську на Донеччині у шахті стався вибух. На момент аварії у шахті перебувало понад 400 осіб, безпосередньо на аварійній ділянці - 37.

Внаслідок спалаху метану постраждало 8 шахтарів, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

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"8 шахтарів постраждало внаслідок спалаху метану на 12 південній біс лаві блоку 10 приватного підприємства «Шахтоуправління «Покровське». Вони отримали опіки різного ступеню та доправлені до Краматорської лікарні", - йдеться у повідомленні.

За його словами, подія трапилася о 16.22. Усі гірники виведені на поверхню, роботу шахти призупинено для з'ясування обставин та причин події.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня у шахті на окупованому Донбасі стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє людей.