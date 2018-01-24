На Донеччині сталася масштабна пожежа: полум'я охопило понад тисячу квадратних метрів (фото, відео)

У м.Слов'янськ на Донеччині сталася масштабна пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів. Пожежники протягом 10 годин працювали над ліквідацією пожежі.

Як зазначили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій у Донецькій області, повідомлення про пожежу рятувальники отримали о сьогодні вранці о 7.27.

"По прибуттю до місця пожежі рятувальники встановили що вогнем охоплено склад паливно-мастильних матеріалів розміром 20х60 метрів. Рятувальники локалізували пожежу на площі 1000 кв. м о 09:30", - повідомили у ДСНС.

О 17.08 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня в центрі Києва ліквідували масштабну пожежу в історичній будівлі.