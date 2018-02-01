Замах на депутата на Дніпропетровщині: невідомий кинув до гаража дві гранати та втік

Депутата з множинними осколковими пораненнями обох ніг госпіталізовано до лікарні.

Поліція Дніпропетровської області почала розслідування за фактом замаху на вбивство депутата Нікопольської міської ради Олександра Рибакова.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліція уточнює, що вибухи пролунали, коли потерпілий виходив з гаража, поставивши автомобіль. В цей момент невідомий чоловік кинув всередину дві гранати, попередньо – Ф-1 та РГД-5. Після нападу зловмисник втік.

Наразі поліція опитує можливих свідків події та встановлює всі обставини злочину. Вживаються заходи для встановлення та затримання нападника.

Депутата з множинними осколковими пораненнями обох ніг госпіталізовано до лікарні.

За інформацією начальника відділу комунікації ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Ганни Старчевської, наразі його життю нічого не загрожує.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Апеляційного суду Дніпропетровської області, автомобіль Toyota Camry, який було пошкоджено внаслідок вибухів, належить дружині Рибакова – судді Нікопольського міськрайонного суду Валерії Рибаковій.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 31 січня внаслідок вибуху невстановленого предмета було поранено депутата Нікопольської міської ради Олександра Рибакова. Постраждалого доставили в хірургічне відділення міської лікарні та прооперували.