На Дніпропетровщині внаслідок вибуху поранено депутата

Як повідомляють місцеві ЗМІ, поранення отримав депутат Нікопольської міськради Олександр Рибаков, його госпіталізовано.

У Нікополі на Дніпропетровщині вчора, 31 січня, внаслідок вибуху невстановленого предмета поранено депутата Нікопольської міської ради.

Інформацію про подію УНІАН підтвердили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, вибух стався о 18:30 біля гаражів на вул. Трубченка.

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«В результаті вибуху осколкове поранення ноги отримав 57-річний чоловік, його госпіталізовано», - йдеться у повідомленні. Проводиться слідство.

Водночас, як повідомляють місцеві ЗМІ, поранення отримав депутат Нікопольської міськради Олександр Рибаков. ЗМІ також повідомляють, посилаючись на слова очевидців, що вибух стався, коли Рибаков загнав машину у гараж.

Повідомляється, що в результаті вибуху депутат втратив багато крові. Постраждалого доставили в хірургічне відділення міської лікарні, прооперували і перевели у відділення реанімації. Наразі він без свідомості, медики оцінюють його стан як стабільний.