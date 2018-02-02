Вибухотехніки та рятувальники шукають вибухівку біля Конституційного суду - ЗМІ

Правоохоронцям зателефонував невідомий, який нібито бачив, як біля будівлі КСУ залишили фугас.

Фахівці-вибухотехніки та бійці ДСНС перевіряють інформацію про вибухівку, яку нібито заклали біля центрального входу до будівлі Конституційного суду України.

Читайте такожУ Львові евакуювали 700 школярів через неправдиве повідомлення про бомбуПро це повідомляється на сторінці проекту «Київ оперативний» у Facebook.

«Конституційний Суд України, вулиця Жилянська, 14: телефонує невідомий, бачить ніби хтось підклав фугас біля центрального входу. По тривозі терміново піднято всі служби: вибухотехніки, бійці ДСНС, лікарі та поліцейські. Інформація уточнюється», - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Києві невідомий повідомив правоохоронцям про «замінування» двох приміщень судів у Печерському районі столиці.