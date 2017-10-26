У Києві "замінували" два суди - ЗМІ

У Києві невідомий повідомив правоохоронцям про «замінування» двох приміщень судів у Печерському районі столиці. Про це повідомляють «Вартові. Еспресо».

Зазначається, що "102" подзвонив невідомий та повідомив про замінування судів.

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Зараз на місцях працюють вибухотехніки та проводиться евакуація працівників.

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні на залізничному вокзалі у столиці після повідомлення про замінування евакуювали понад 500 пасажирів потяга "Київ-Львів", в результаті перевірки вибухівки не виявлено. Вчора о 22.03 до поліції подзвонив невідомий та повідомив про вибухівку у потязі, який перебував на залізничному вокзалі.

Евакуювали 530 пасажирів потягу «Київ-Львів», що мав від’їжджати. На місце прибули поліцейські, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи.