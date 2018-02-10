В Одесі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у "мінування" McDonald's

Повідомлення про замінування будівлі McDonald's надійшло до поліції о 00.40.

В Одесі сьогодні поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у скоєнні неправдивого повідомлення про мінування McDonald's у центрі міста.

Як повідомили УНІАН в управлінні патрульної поліції Одеси, інформація про замінування будівлі McDonald's на вулиці Пантелеймонівській, поряд з Привокзальною площею, надійшла 10 лютого о 00.40.

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«На місце виїхали фахівці-вибухотехніки, відвідувачів і персонал закладу евакуювали. Однак вибухівки ні в приміщенні, ані на прилеглій території не виявлено», - йдеться в повідомленні.

Пізніше, в ніч на 10 лютого, поліцейські затримали чоловіка, який телефонував. Його доставили до відділення поліції для подальшого з'ясування обставин й особи підозрюваного.