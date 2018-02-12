В Ужгороді Land Rover на швидкості в'їхав у дерево, загинули троє молодих іноземців

Водій Land Rover Freelander на великій швидкості не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, а згодом зіткнувся з деревом.

Аварія сталася сьогодні вночі, на вулиці Льва Толстого. Водій не впорався з керуванням та влетів у дерево.

Як розповіли Мukachevo.net в головному управлінні національної поліції в Ужгороді, повідомлення про ДТП вони отримали вночі, близько 2:39 години.

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Слідчо-оперативна група на місці попередньо з'ясувала, що водій Land Rover Freelander на великій швидкості не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, а згодом зіткнувся з деревом.

Внаслідок ДТП загинуло троє людей: 1990, 1994 та 1989 року народження. Ще один пасажир 1992 року народження знаходиться у лікарні з різного роду політравмами.

Всі учасники аварії - іноземці. На місці досі працюють правоохоронці. Вирішується правова кваліфікація.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Київській області внаслідок зіткнення легковика і мікроавтобуса двоє людей загинули.