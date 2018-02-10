У Київській області внаслідок зіткнення легковика і мікроавтобуса двоє людей загинули, ще троє постраждали

Одна з травмованих перебуває в критичному стані в реанімації.

У Київській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля і мікроавтобуса двоє людей загинули і троє постраждали.

Читайте такожНа Львівщині внаслідок зіткнення мікроавтобуса із маршруткою постраждало троє людейПро це повідомляє dtp.kiev.ua в Facebook. «Жахливе смертельне ДТП в Києві на Ірпінській трасі: «Рено» вилетів на зустрічну в «Івеко». Пасажирка і водій «Рено» загинули миттєво. Ще одна дівчина в критичному стані в реанімації», - сказано в повідомленні.

Мікроавтобус «Івеко» винесло в кювет, двоє його пасажирів постраждали.

«На спідометрі «Рено» - 60 км/год. У салоні сильний запах алкоголю, ззаду пляшки зі спиртним і їжею», - повідомляється на сторінці спільноти.