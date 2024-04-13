СБУ дала статистику щодо агентурних мереж.

З початку 2024 року Служба безпеки України викрила 11 агентурних мереж, повідомив голова СБУ Василь Малюк.

Як йдеться у Telegram, таким чином спецслужба протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі й через кіберпростір, блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств ОПК тощо.

"Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу - за рахунок системності і нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року - викрито ще 11", - зазначив Малюк.

Він нагадав про нещодавні затримання агента ФСБ у Дніпрі, який знімав фото та відео місцевої ТЕС і готував ворожі ракетні удари, колишнього міліціонера на Запоріжжі, який слідкував за обʼєктами ОПК, а також кількох співробітників Укрзалізниці, які надавали інформацію ворогу щодо логістики переміщення зброї і засобів ураження.

Також Малюк повідомив, що з початку 2024 року СБУ відкрила 352 кримінальні провадження щодо державної зради (засуджено 98 осіб), 807 - за фактами колабораційної діяльності (177 засуджено), 108 - щодо пособництва державі-агресору (засуджено 7), 66 - за фактами передачі ворогу інформації про ЗСУ (засуджено 19 осіб).

За його словами, одним із превентивних інструментів виявлення ворожих агентів є регулярне проведення антитерористичних і контрдиверсійних заходів.

В Україні зазіхнули на життя голови Херсонської ОВА

Сьогодні стало відомо, що СБУ запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Як розповів Малюк, 10 квітня був затриманий мешканець Херсона, який організовував разом з ворожими спецслужбами цей замах.

Прокудіна намагались вбити за допомогою fpv-дрона. Зрадник безпосередньо на місці вів візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці голови Харківської ОВА і був затриманий на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон приземлили українські спецслужби РЕБом.

Вас також можуть зацікавити новини: