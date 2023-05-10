Мати та двоє її дітей загинули на місці, 15-річний пасажир автівки отримав тілесні ушкодження.

У середу 10 травня на трасі Київ – Чоп у Львівській області сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули троє людей – мати та дві її доньки.

Як повідомляє прес-служба поліції Львівської області, аварія сталася близько 19.40 в районі села Розвадів Стрийського району. На дорозі зіткнулися Volkswagen Touran, яким керувала 42-річна мешканка Стрийського району, і вантажівка Renault під керуванням 45-річного жителя Запоріжжя.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка легковика та двоє її доньок віком орієнтовно чотири і шість років померли на місці події. Крім того, тілесні ушкодження отримали 15-річний пасажир легковика та водій вантажівки", – розповіли у поліції.

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Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Аварія на трасі Київ – Чоп: що відомо

Ввечері 10 травня патрульна поліця Львівщини повідомила про масштабну ДТП на трасі Київ – Чоп. Аварія сталася у Львівській області між населеними пунктами Надітичі та Розвадів.

Через ДТП поліцейські перекрили трасу. Повідомлялося, що рух повністю закриють орієнтовно на дві години. Було організовано обʼїзд через місто Жидачів.

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