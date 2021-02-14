Подія трапилася в місті Кагарлик Обухівського району.

У Київській області в одному із закладів громадського харчування між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку, один із учасників вихопив ніж та завдав іншому ножові поранення.

Читайте такожВ Одесі п'яний водій на Mercedes протаранив житловий будинок (фото)Як повідомила прес-служба поліції Київщини, подія трапилася в місті Кагарлик Обухівського району.

Потерпілого 37-річного чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями доправлено до лікарні.

Правоохоронці провели низку розшукових заходів та оперативно затримали зловмисника, ним виявився 33-річний місцевий житель. Знаряддя злочину вилучено як речовий доказ.

Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення йому підозри в рамках провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає ув‘язнення на строк від п‘яти до восьми років.

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Автор: Юлія Петриченко