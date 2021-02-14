У Київській області в одному із закладів громадського харчування між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку, один із учасників вихопив ніж та завдав іншому ножові поранення.
Читайте такожВ Одесі п'яний водій на Mercedes протаранив житловий будинок (фото)Як повідомила прес-служба поліції Київщини, подія трапилася в місті Кагарлик Обухівського району.
Потерпілого 37-річного чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями доправлено до лікарні.
Правоохоронці провели низку розшукових заходів та оперативно затримали зловмисника, ним виявився 33-річний місцевий житель. Знаряддя злочину вилучено як речовий доказ.
Затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про оголошення йому підозри в рамках провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.
Санкція статті передбачає ув‘язнення на строк від п‘яти до восьми років.
Вам може бути цікаво
- У Києві біля супермаркету сталася масова бійка (відео)
- На столичній Оболоні молодики обмалювали термінал самообслуговування й поплатилися за це (відео)
- "Ломом відх**ячу": у Києві водій маршрутки побив п'яного "зайця" (відео)
- "Киву збудило, але недостатньо": у Раді ледь не сталася бійка між нардепами (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram