Браковані міни для ЗСУ: ДБР викрило масштабну оборудку, серед підозрюваних - військові

Боєприпаси або не спрацьовували, або не мали заявлених уражаючих властивостей.

Правоохоронці розкрили та зупинили схему з постачання неякісних мін для потреб оборони майже на 3 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, припинено діяльність злочинної організації, яка заволоділа майже 3 мільярдами гривень бюджетних коштів, виділених на закупівлю інженерних боєприпасів для потреб ЗСУ. Це, зокрема, протипіхотні та протитанкові міни, від якості й надійності яких безпосередньо залежить життя українських військових.

За даними слідства, зловмисники створили видимість своєї спроможності виготовляти та постачати боєприпаси. Для цього вони використали товариство з обмеженою відповідальністю, яке раніше ніколи не займалося виробництвом мін, але отримало доступ до контрактів Міністерства оборони України з багатомільярдними авансами.

Відео дня

"Щоб ввести в оману військових посадовців і військові представництва, фігуранти штучно "розганяли" фінансові показники підприємства - наприкінці 2022 року вони масово переказували кошти між пов’язаними структурами, створюючи видимість великого обороту та фінансової стабільності", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, фігуранти організували підготовку технічної та конструкторської документації на протипіхотні міни ПВП-50 і ПВП-200, а також на протитанкові - МПТ-23П2. У цих документах свідомо закладали неправдиві відомості.

Зокрема, зазначали підривники, які фактично не могли використовуватися з такими виробами, завищували реальну вагу вибухових пристроїв, передбачали застосування вибухових речовин з невідповідним хімічним складом. Також у документації вказувалися нібито проведені випробування, які насправді або не проводилися за окремими параметрами, або ж мали негативні результати.

Вказані критичні недоліки, зазначають у ДБР, залишилися поза увагою військових службових осіб, які погоджували документи та схвалювали укладення контрактів. Так, без належного обґрунтування було погоджено проведення випробувань лише раз на п’ять років або після виготовлення 10 тисяч одиниць продукції, що фактично унеможливлювало контроль якості нових виробів.

"У результаті було укладено п’ять державних контрактів, за якими на рахунки підприємства перерахували понад 2,9 млрд грн авансових коштів. Поставлені міни виявилися непридатними до використання - вони або не спрацьовували, або не мали заявлених уражаючих властивостей. За окремими контрактами продукцію взагалі не поставили, а отримані аванси не повернули", - наголошують у бюро.

Також встановлено, що значну частину коштів фігуранти використали не за призначенням - їх спрямовували на фінансову допомогу стороннім особам, придбання обладнання, розміщення коштів на депозитах та інші операції з ознаками легалізації незаконно отриманих доходів.

Вчора, 8 січня, було проведено низку обшуків та затримано чотирьох учасників злочинної організації - її організатора та керівників окремих напрямів. Фігурантам повідомлено про підозру у привласненні коштів в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у створенні та участі в злочинній організації. Ще одного учасника угруповання наразі розшукують.

Крім того, про підозру повідомлено чотирьом військовим службовим особам військових представництв Міністерства оборони України - за умисне невиконання службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для обороноздатності держави. Також підозру оголошено посадовцю державного підприємства, який допустив спорядження вибухових пристроїв речовинами неналежної якості та з меншою вагою, ніж передбачено технічними умовами.

Наразі щодо підозрюваних готуються клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

За даними Офісу Генпрокурора України, факт непридатності мін підтверджується, зокрема, результатами фізико-хімічних досліджень вибухової речовини, матеріалами перевірок і випробувань, а також висновком комплексної судової експертизи. Зокрема, встановлено невідповідність виробів технічним умовам і призначенню, наявність відмов ініціювання вибухової речовини та недостатню кількість вибухової речовини в корпусі.

Наразі в межах провадження повідомлено про підозру 10 особам за ч.ч. 1-3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 426 КК України, з них - 4 затримано. Серед підозрюваних: представники приватної компанії-постачальника, її керівного складу, бухгалтерської служби, керівник підприємства-співвиконавця та службові особи військових представництв.

Підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави від 100 до 500 мільйонів гривень.

Браковані міни для ЗСУ

Нагадаємо, у 2025 році на Дніпропетровщині затримали керівників оборонного заводу та двох спільників, які постачали на фронт браковані мінометні снаряди, що давали осічку. Було затримано гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, які поставили до ЗСУ партію непридатних до застосування боєприпасів.

Також затримали екскерівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу.

Вас також можуть зацікавити новини: