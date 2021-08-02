За її словами, вигнати винуватця конфлікту з тролейбуса вдалося тільки, коли втрутився водій.

У Дніпрі в салоні тролейбуса чоловік напав на жінку, а потім на чоловіка, який за неї заступився.

Відео інциденту з'явилося в місцевому Telegram-каналі "Х**вий Дніпро", деталі інциденту дізнавався ТСН.uа.

На ролику видно, як на підлозі в тролейбусі лежать двоє чоловіків і тримають один одного за горло. Припинити конфлікт намагалися інші пасажири, однак безрезультатно.

Як розповіла очевидиця бійки в коментарі ТСН.uа, конфлікт стався через те, що пасажир заступився за жінку, яку вдарили по обличчю.

"Це сталося в тролейбусі, а не, як пишуть, у 87-й маршрутці. Бійка почалася вже після того, як чоловік вдарив жінку по обличчю. Ми у нього запитали: "Що ти робиш, навіщо її б'єш?". На що він сказав: "Це моя дружина!", і накинувся на пасажира, який намагався його зупинити", - розповіла мешканка Дніпра Яна Кривобок.

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За її словами, вигнати винуватця конфлікту з тролейбуса вдалося тільки, коли втрутився водій. За чоловіком вийшла і жінка, яку він вдарив.

"Коли вони вийшли, чоловік продовжив її бити. Ми викликали поліцію", - зазначила дівчина.

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Автор: Денис Прядко