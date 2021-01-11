Убивши господаря будинку, зловмисник пішов спати в іншу кімнату.

В Одеській області затримано місцевого жителя, який убив товариша каструлею.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно в місті Роздільна у вихідні, під час святкування Різдва.

«Під час застілля між господарем будинку і його гостем виникла суперечка. Під час конфлікту гість схопив зі столу каструлю і кілька разів ударив по голові господаря будинку», - повідомили у главку.

Від отриманих травм 53-річний чоловік помер, а зловмисник ліг спати в сусідній кімнаті.

Відзначається, що відповідне повідомлення до поліції надійшло від лікарів швидкої допомоги.

У будинку, на місці злочину, було затримано 52-річного підозрюваного, який свою провину не заперечував.

Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід - 60 діб утримання під вартою.

Чоловікові загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Також вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова