В Одеській області затримано місцевого жителя, який убив товариша каструлею.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно в місті Роздільна у вихідні, під час святкування Різдва.
«Під час застілля між господарем будинку і його гостем виникла суперечка. Під час конфлікту гість схопив зі столу каструлю і кілька разів ударив по голові господаря будинку», - повідомили у главку.
Від отриманих травм 53-річний чоловік помер, а зловмисник ліг спати в сусідній кімнаті.
Відзначається, що відповідне повідомлення до поліції надійшло від лікарів швидкої допомоги.
У будинку, на місці злочину, було затримано 52-річного підозрюваного, який свою провину не заперечував.
Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід - 60 діб утримання під вартою.
Чоловікові загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
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