Зловмисник зламав шию жінці, яка приревнувала його до іншої.

На Одещині затримано чоловіка, який вбив знайому під час святкування 8 березня.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася на околиці одного з сіл Великодальницької об'єднаної територіальної громади.

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«Під час сварки 46-річний зловмисник зламав 33-річній жінці шию. Оскільки зовні слідів насильницької смерті не було видно, факт побиття покійної він намагався приховати», - йдеться в повідомленні.

Однак судово-медичні експерти встановили, що постраждала померла від перелому шийного хребця, розриву хребетної артерії і субарахноїдального крововиливу. Також слідчі зібрали докази причетності згаданого чоловіка до вбивства.

Він зізнався, що разом з постраждалою святкував 8 березня. Після застілля жінка влаштувала йому скандал через телефонну розмову з іншою жінкою, нібито це й стало причиною того, що п'яний чоловік побив постраждалу.

Порушено провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До обрання запобіжного заходу чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Триває слідство.

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Автор: Лариса Козова