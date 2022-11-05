Санкція статті, по якій кваліфіковано їхні дії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.

Повідомлено про підозру двом окупаційним суддям незаконно створеного "Євпаторійського міського суду" Криму, які ухвалили рішення про видворення українців з території півостріва.

Як розповіли у Прокуратурі Автономної республіки Крим та м. Севастополя, дії підозрюваних кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначають, що вказані особи, достовірно знаючи про окупацію українського Криму Збройними силами РФ, безпосередньо брали участь у реалізації політики держави-окупанта, що спрямована на зміну демографічного складу населення півострова та фактично забезпечували незаконну депортацію українців.

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"Підозрювані, керуючись законодавством РФ, ухвалили рішення про видворення українців з території півострова. Своє рішення вони мотивували, нібито, відсутністю дозвільних документів та порушенням "правил перебування на території РФ". Однак, громадяни України, які на момент початку збройного конфлікту законно перебували в Криму, знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права і не потребують жодних додаткових документів", - наголосили у прокуратурі, зазначаючи, що таким чином окупаційна влада не має законних підстав примусово переміщувати чи депортувати українців з місць свого проживання.

Звертається увага, що з початку окупації півострова РФ розпочала там зміну демографічного складу населення, кінцева мета якої полягає у витісненні з Криму громадян України, незгодних з окупаційним режимом, та заселенні півострова громадянами РФ. Усі ці дії є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема, положень Конвенції про захист цивільного населення 1949 року.

Зрадники та колаборанти

Нещодавно УНІАН вже повідомляв, що СБУ затримала колаборанта, який допомагав росіянам захоплювати підприємства у Куп’янську. Мова йде про 54-річного мешканця регіону, який одним із перших перейшов на бік ворога. Такожна Харківщині затримали двох освітян-колаборантів, які поширювали проросійську пропаганду.

Учора, 4 листопада, СБУ повідомила про затримання ще одного ворожого поплічника – депутата однієї із селищних рад Куп’янського району Харківської області.

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