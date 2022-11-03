Двоє громадян, маючи проросійські погляди, відкрито підтримували дії РФ проти України.

У Харківській області поліція затримала двох освітян-колаборантів, які у закладах освіти поширювали пропагандистську проросійську політику.

"Працівниця управління освіти та директор навчального закладу після окупації населеного пункту перейшли на бік ворога. Як встановили співробітники управління стратегічних розслідувань в Харківській області та слідчого управління обласної поліції, двоє громадян, маючи проросійські погляди, відкрито підтримували дії РФ проти України. З перших днів окупації населених пунктів Великобурлуцької територіальної громади вони почали співпрацювати з ворогом", - повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що один із фігурантів – директор навчального закладу – організував викладання освітнього процесу за програмою РФ та отримав від окупаційної влади підручники російського зразка.

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З метою поширення пропагандистської антиукраїнської політики наказав знищити всю українську літературу та підручники.

Як повідомили в поліції, його колега – "спеціалістка" в управлінні освіти селищної ради – проводила агітаційну роботу серед працівників навчальних закладів та місцевих жителів, а на російських каналах розповідала, як з нетерпінням очікувала приходу РФ з 2014 року.

1 листопада поліцейські затримали двох фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Директору школи" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, а "спеціалістці" - за ч. 6 ст. 111-1 ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За колабораційну діяльність чоловікові може загрожувати до трьох років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років, а жінці – до дванадцяти років позбавлення волі.

Колаборанти на Харківщині: що відомо

Служба безпеки викрила на звільненій території Харківщини колаборанта, який допомагав ворогу захоплювати підприємства у Куп’янську.

На Харківщині затримано колаборантку, яка очолювала окупаційну "Роспочту", передавала окупантам гроші, сплачені людьми.

У звільненому Вовчанську колаборанти з числа поліцейських втекли, кинувши російську форму.