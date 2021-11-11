Дітям, яких збив водій позашляховика, по 13 років.

За інформацією ЗМІ, чоловіка, який збив 11 листопада на Toyota Land Cruiser у Харкові двох дітей на пішохідному переході, звати Дмитро Лисенко.

Йому 34 роки, повідомляє видання "Страна" з посиланням на власні джерела.

Читайте такожПереховувався в Одесі: у поліції розповіли про водія, який збив на смерть 15-річну дівчинку (відео)"Дітям, яких він збив (Олександр М.і Дарина П). - по 13 років. Перевірка водія на наркотики показала їхню наявність в його організмі", - пишуть журналісти.

У Харкові водій на Toyota Land Cruiser "зніс" на пішохідному переході дітей

Увечері в четвер, 11 листопада, позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в'їхав у групу людей, що переходили дорогу.

Глава МВС Денис Монастирський повідомив, що водій позашляховика раніше притягувався до відповідальності за незаконне виробництво та зберігання наркотиків. Однак, за словами міністра, справа до суду не дійшла. Рік тому провадження закрили. Монастирський пообіцяв, що правоохоронці з'ясують причини такого рішення.

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Автор: Ольга Робейко