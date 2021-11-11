За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували.

Водій Toyota Land Cruiser, що вчинив наїзд на пішоходів у Харкові 11 листопада, притягувався до відповідальності за незаконне виробництво і зберігання наркотиків.

Про це у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Проте, за словами глави МВС, справа до суду не дійшла. Рік тому провадження закрили. Монастирський пообіцяв, що правоохоронці з’ясують причини такого рішення.

Зараз поліцейські перевіряють водія позашляховика на наркотики, оскільки підозрюють, що той був під дією наркотичних або психотропних речовин.

Читайте такожУ Дніпрі в зачиненій квартирі знайшли зв'язане мотузками тіло (фото)"Особа, яка сьогодні сбила двох дітей на пішохідному переході у Харкові затримана поліцією і зараз проходить тест на наркотики. Поліцейські підозрюють, що порушник знаходився під дією психотропних або наркотичних речовин", – йдеться у дописі міністра.

Що сталося

Ввечері у четвер, 11 листопада, позашляховик Toyota Land Cruiser, не реагуючи на червоний сигнал світлофора, в’їхав у групу людей, які переходили дорогу.

За даними поліції, постраждали двоє дітей віком 13 років. Їх госпіталізували

На місці події працюють слідчі та медики.

Автор: Яна Ставська