Хлопця негайно доправили з дому в лікарню "Охматдит".

В Україні підтвердили третій випадок отруєння школяра пігулками. Цього разу лікарі рятували життя 15-річного киянина.

Про це повідомляє ТСН.

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Хлопця негайно доправили з дому в лікарню «Охматдит». За словами медиків, стан юнака наразі стабільний і загроз життю немає.

Медики наголошують, що останнім часом тенденція суїцидальних настроїв серед школярів зросла. З початку року до лікарні госпіталізували 25 дітей з отруєнням.

Де реєстрували попередні отруєння

Напередодні в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб ковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин.

17 лютого ще дві школярки – цього разу з Умані – потрапили до лікарень з отруєнням. По 10 пігулок Дротаверину діти прийняли на території школи. Наразі вони під наглядом медиків.

Що таке Дротаверин

Дротаверин, яким отруїлися учениці, використовується для зняття спазм гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту, при захворюваннях сечового тракту і шлунково-кишкового тракту, при головному болю і гінекологічних захворюваннях.

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Автор: УНІАН