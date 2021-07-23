Обставини смерті людей та їх особи поки не встановили.

У столиці неподалік телецентру на вулиці Іллєнка виявили людські рештки.

Як пише "Обозреватель", це сталося під час проведення земляних робіт ввечері в четвер, 22 липня.

"Біля будівлі на вулиці Юрія Іллєнка під час проведення земляних робіт було виявлено страшну знахідку. Робітники дістали із землі два людські черепи та фрагменти декількох кісток", - повідомляє джерело видання.

Згодом цю інформацію підтвердила прес-служба Києва. Знайдені рештки направили на судово-медичну експертизу, за фактом розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Наразі особи загиблих, а також обставини їхньої смерті не встановлено.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Шостківському районі Сумської області місцевий мешканець вбив власну матір та намагався позбутися тіла. Злочинця викрили та затримали.

Крім того, на Волині чоловік, що відсидів за вбивство батька, після звільнення забив до смерті матір. Він завдав жінці чисельних ударів палицею по голові та тілу.

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Автор: Юрій Годован