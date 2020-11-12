Після сильного удару жінку відкинуло на кілька метрів / скріншот з відео
У Харкові елітний позашляховик BMW на смерть збив вагітну жінку на пішохідному переході.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "ХС.Харків".
Трагедія трапилася на проспекті Ландау ввечері 11 листопада.
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"Вагітна жінка переходила дорогу пішохідним переходом. Від сильного удару позашляховика BMW жінка відлетіла на кілька метрів", - сказано в повідомленні.
За даними правоохоронців, у момент аварії водій був тверезим.
Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!!!
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