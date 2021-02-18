Аварія сталася кілька днів тому. Загиблі - мешканці Закарпаття.

Внаслідок смертельної ДТП, що сталася в понеділок, 15 лютого, в чеському містечку Подседіце, загинули двоє громадян України.

Про це повідомило Mukachevo.net із посиланням на чеські ЗМІ.

Внаслідок зіткнення двох мікроавтобусів та вантажівки на місці аварії загинули двоє мешканців Закарпатської області, які перебували в автобусі. Одного з водіїв було доправлено гелікоптером до лікарні з серйозною травмою. У причинах аварії розбираються місцеві правоохоронці.

Деталі ДТП в Чехії

В одному з мікроавтобусів їхала група з шести українців. Місцева поліція підозрює водія у ДТП: за словами очевидців, автобус їхав зигзагами, а потім виїхав на зустрічну смугу. І зіткнувся з фурою лоб в лоб, пише ЗМІ.

"Він їхав прямо на мене, там не було куди повернути. Все сталося за лічені секунди", - описує водій вантажівки.

"Рухався як навіжений на своєму "Транзиті". Спочатку я думав, що він хоче звертати, але потім зрозумів, що він не йде у поворот, а просто врізається у фуру, а потім у нас", - розповів водій іншого автомобіля, що також постраждав після аварії.

Окрім загиблих, у ДТП постраждали троє людей. Поранена жінка загадково зникла з місця ДТП: через стрес вона втекла полем. Наступного дня її знайшли у майже 200 км від місця аварії, її доставили до лікарні на обстеження.

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Автор: Юрій Годован