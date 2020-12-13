Удар був такої сили, що один з автомобілів злетів у кювет.

Сьогодні в Болградському районі Одеської області в ДТП постраждали сім осіб, у тому числі троє малолітніх дітей.

Як повідомили в Болградському відділенні поліціі в Одеській області, аварія сталася в неділю, близько 16:00, біля села Залізничне.

Як зазначається, зіткнулися два автомобілі - Daewoo Lanos і Renault. Удар був такої сили, що Daewoo злетіла в кювет. У салоні цієї машини перебувало подружжя з трьома дітьми чотирьох і восьми років.

"Всіх їх госпіталізували. Постраждали і двоє чоловіків з Renault - водій і один з двох пасажирів. Вони також у лікарні", - повідомили в поліції.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група територіального відділення поліції. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова