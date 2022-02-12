Зловмисник, зокрема, збирався підірвати багатоповерховий житловий будинок.

До 10 років позбавлення волі засуджено терориста так званого "Розвідувального управління ДНР", який планував теракти проти мирного населення в Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Зазначається, що слідчі СБУ отримали неспростовні докази причетності бойовика до організації та підготовки вчинення низки терористичних актів у 2015 році на території Запорізької області. Також задокументовано, що зловмисник збирався підірвати багатоповерховий житловий будинок.

Встановлено, що бойовик-розвідник діяв за завданням та чіткою координацією "спецслужб" так званої "ДНР" для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні. Він ретельно спланував низку терактів, а для їх реалізації завербував місцевого жителя, працівника правоохоронного органу.

Виконавець погодився вчинити кілька терористичних актів у місті Дніпрорудне. Зокрема, підірвати офіс волонтерської організації, розташований на першому поверсі багатоповерхівки густонаселеного житлового масиву.

"Співробітники СБУ запобігли цим злочинам. Виконавця та його спільників було затримано напередодні спроби вчинити теракт. Їх усіх засуджено до реальних термінів ув’язнення", - йдеться в повідомленні.

Під час подальших слідчих дій було встановлено організатора - бойовика "ДНР". У зв’язку з тим, що він переховується від слідства, справу щодо його звинувачення було розглянуто у спеціальному судовому провадженні, зазначили в СБУ.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ст. 14, ст. 27, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на організацію вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України та виніс вирок - 10 років позбавлення волі заочно.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області оперативники Служби безпеки України встановили місцерозташування прихованого арсеналу з боєприпасами учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО. Схованку облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, причетної до серії вибухів на території регіону. До складу ворожого підрозділу входив вибухотехнік з РФ.

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